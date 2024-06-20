Ήρθαν τα πατίνια στο Νότια Προάστια

Μετά την επιτυχημένη επαναφορά της υπηρεσίας της στη Θεσσαλονίκη τον προηγούμενο μήνα, η Lime, ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας της και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και συγκεκριμένα στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θα είναι ο πρώτος από τους Δήμους της Αθηναϊκής Ριβιέρας που ξεκινάει τη συνεργασία της η Lime με στόχο να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή λειτουργία της υπηρεσίας κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών στην περιοχή.

Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Lime και του Δήμου υπογράφηκε νωρίτερα σήμερα από τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τον Operations Manager για την Ελλάδα κ. Στέφανο Νάστο.

Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντέλλος δήλωσε σχετικά «Καλωσορίζουμε στην πόλη μας την εταιρεία Lime, μία εταιρεία αναγνωρισμένη διεθνώς στο χώρο των εναλλακτικών – πράσινων μετακινήσεων. Καλούμε τους συμπολίτες μας να ανακαλύψουν τις μετακινήσεις με ηλεκτρικά πατίνια, μία μορφή αστικής κινητικότητας μηδενικών ρύπων, θέτοντας όμως άμεση προτεραιότητα την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της σωστής οδικής συμπεριφοράς. Εύχομαι σε όλους καλές – «πράσινες» μετακινήσεις με απόλυτη έμφαση στην ασφάλεια».

Από την πλευρά του, ο κ. Νάστος, Operations Manager της Lime στην Ελλάδα ανέφερε: «Η Lime είναι ενθουσιασμένη που επιστρέφει στην Αθήνα και που επαναλειτουργεί υπό αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες.

Επί της ουσίας, η συνεργασία με τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και τις Δημοτικές Αρχές θέτει τα υψηλότερα πρότυπα.

Στη Lime, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση της υπηρεσίας στον δημόσιο χώρο επιτυγχάνεται όταν συνεργαζόμαστε στενά με την πόλη για να έχουμε σαφή καθοδήγηση στις ζώνες λειτουργίας, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχουμε.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να προσφέρουμε στους κατοίκους μια επιλογή μετακίνησης με μηδενικές εκπομπές άνθρακα και ελπίζουμε να δούμε μεγάλη αποδοχή της υπηρεσίας στην περιοχή.»

Η συνεργασία της Lime με τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προβλέπει συμφωνία για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της υπηρεσίας, ώστε η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών να γίνεται με ασφάλεια και σεβασμό προς τους υπόλοιπους πολίτες.

Η Lime με την έναρξη της λειτουργίας της στα νότια προάστια φιλοδοξεί όχι μόνο να ενισχύσει τις σύντομες μετακινήσεις με βολικές, μηδενικών εκπομπών επιλογές μεταφοράς μέσω της εφαρμογής της, αλλά και να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πατίνι της Lime;

Για όσους δεν έχουν οδηγήσει ποτέ ηλεκτρικό πατίνι της Lime στο παρελθόν, παρακάτω είναι τα βασικά βήματα για να ξεκινήσετε μια διαδρομή με Lime: Εντοπίστε ένα πατίνι της Lime στον χάρτη μέσω της εφαρμογής ή στον δρόμο. Αν εντοπίσατε το πατίνι στον χάρτη, πατήστε "Κράτηση", για να το κρατήσετε μέχρι να φτάσετε στο σημείο όπου βρίσκεται. Όταν φτάσετε κοντά στο επιλεγμένο πατίνι: Αν είναι διαθέσιμη η εκκίνηση με ένα άγγιγμα, θα δείτε μια επιλογή "Έναρξη διαδρομής" στην οθόνη.

Αν δεν βλέπετε την επιλογή "Έναρξη διαδρομής", μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Σάρωση για να ξεκινήσετε" και να σαρώσετε τον κωδικό QR στο πατίνι για να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας. Απολαύστε τη διαδρομή σας. Όταν η διαδρομή σας πλησιάζει προς το τέλος της, πρέπει να παρκάρετε το πατίνι της Lime προσεκτικά, σεβόμενοι τους πεζούς και τους άλλους χρήστες του δρόμου. Χάρη στη μοναδική συνεργασία που έχει η Lime με την Uber, τα ηλεκτρικά πατίνια της Lime θα είναι διαθέσιμα για κράτηση και μέσω της εφαρμογής της Uber, προσφέροντας στους χρήστες της πλατφόρμας στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μια ακόμα ευκαιρία να μετακινούνται εύκολα, άνετα και βιώσιμα.

Οι χρήστες της πλατφόρμας της Uber μπορούν να δουν τα διαθέσιμα ηλεκτρικά πατίνια της Lime απευθείας μέσα από την εφαρμογή, καθιστώντας πιο εύκολη από ποτέ την επιλογή ενός μέσου μικροκινητικότητας.

Τέλος, για να γιορτάσει την έναρξη λειτουργίας της στα νότια προάστια, η Lime θα προσφέρει έκπτωση 50% σε 5 διαδρομές σε όλους τους αναβάτες στην Αθήνα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Για να επωφεληθούν από την προσφορά, οι αναβάτες απλώς πρέπει να εισάγουν τον εκπτωτικό κωδικό LIMEISBACKAT στο πεδίο «κωδικός έκπτωσης» στην εφαρμογή της Lime. Τις επόμενες ημέρες τα ηλεκτρικά πατίνια της Lime θα είναι διαθέσιμα και στον Δήμο Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.