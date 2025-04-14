Γλέντια έως τις 4 τα ξημερώματα, για την προστασία των εργαζομένων και των πελατών τους, αποφάσισαν επιχειρηματίες στον χώρο της μαζικής εστίασης στο Ηράκλειο, οι οποίοι εναρμονίζονται με τους συναδέλφους τους σε Χανιά και Ρέθυμνο, όπου ήδη εφαρμόζεται εδώ και αρκετούς μήνες το ωράριο στις κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμους και βαπτίσεις.

Σύμφωνα με το neakriti τη σχετική εισήγηση έκαναν επιχειρηματίες στον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, ο οποίος υιοθέτησε την πρόταση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά το Πάσχα.

Αφορμή αποτέλεσε η τραγωδία που συγκλόνισε το νησί το περασμένο καλοκαίρι, όπου τρεις νέοι που επέστρεφαν σπίτια τους μετά τη δουλειά τους σε δεξίωση γάμου, έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Πηγή: skai.gr

