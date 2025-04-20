Συνελήφθησαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δύο ανήλικοι και ένας 18χρονος, που κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, ενώ συνελήφθη και ένας 44χρονος κηδεμόνας για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η σύλληψή τους έγινε στη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι και ο 18χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί τύπου μολότοφ και 22 κροτίδες διαφόρων τύπων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.