Στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 64χρονος ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο σώμα του, όταν στην προσπάθεια του να βάλει καύσιμα σε αγροτικό μηχάνημα, προκλήθηκε έκρηξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας. Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, ο 64χρονος που φέρει σοβαρά εγκαύματα, αναμένεται μέσα στην ημέρα να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.