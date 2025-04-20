Λογαριασμός
Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του Βενιζελείου 64χρονος που υπέστη εγκαύματα αφού έβαλε καύσιμα σε αγροτικό μηχάνημα

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, ο 64χρονος που φέρει σοβαρά εγκαύματα, αναμένεται μέσα στην ημέρα να μεταφερθεί στο ΚΑΤ

Βενιζέλειο

Στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 64χρονος ο οποίος υπέστη εγκαύματα στο σώμα του, όταν στην προσπάθεια του να βάλει καύσιμα σε αγροτικό μηχάνημα, προκλήθηκε έκρηξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας. Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, ο 64χρονος που φέρει σοβαρά εγκαύματα, αναμένεται μέσα στην ημέρα να μεταφερθεί στο ΚΑΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

