Άγιος Νικόλαος: 37χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από βεγγαλικό

Ένα σοβαρό συμβάν σημειώθηκε στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, όταν ένας 37χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη πυροτεχνήματος.

Όπως μεταδίδει το cna, στο σημείο έσπευσαν άμεσα το Λιμενικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Ο 37χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί του χέρι, χάνοντας ένα δάχτυλο από τον τραυματισμό.

Η ενημέρωση του Λιμενικού:

“Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου για τον τραυματισμό ενός 37χρονου ημεδαπού στη Λίμνη Αγίου Νικολάου, επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. Συγκεκριμένα, ο 37χρονος υπέστη τραυματικό ακρωτηριασμό σε άκρο του δεξιού του χεριού, κατά τη χρήση ειδών πυροτεχνίας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου.”

Πηγή: skai.gr

