Σεισμός 4,3 Ρίχτερ 11 χιλιόμετρα ανοιχτά της Αμοργού

Η δόνηση ταρακούνησε το νησί ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νότια της Αρκεσίνης Αμοργού και εστακό βάθος στα 13,6 χιλιόμετρα

UPDATE: 12:05
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, 11 χλμ νότια νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε αρχικά μέγεθος 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Από τη σεισμική δόνηση δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αμοργός Σεισμός
