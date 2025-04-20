Σεισμός 4,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, 11 χλμ νότια νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε αρχικά μέγεθος 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 13,6 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Από τη σεισμική δόνηση δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.