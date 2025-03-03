Εκατοντάδες πολίτες βρίσκονται από τις 11:30 στον λόφο του Φιλοπάππου για να γιορτάσουν με φίλους και συγγενείς την Καθαρά Δευτέρα.

Παρών στον χώρο και ο δήμος Αθηναίων, με το προσωπικό του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου (ΟΠΑΝΔΑ) που μοιράζει τα αναγκαία σαρακοστιανά, λαγάνες, ελιές, σπανακοπιτάκια χωρίς τυρί, και χαλβά, στους πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί για τα κούλουμα.

Δείτε εικόνες:

«Καλή Σαρακοστή! Δίνουμε εδώ στον λόφο του Φιλοπάππου τα παραδοσιακά εδέσματα και σε λίγο επάνω ξεκινάει το γλέντι. Έχει πολύ αέρα, άρα μεγάλη ευκαιρία να πάνε ψηλά οι χαρταετοί» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που μοίρασε κι ο ίδιος σαρακοστιανά σε πολίτες.

Στον λόφο Φιλοπάππου έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή που θα φιλοξενήσει τη μπάντα της Γιώτας Γρίβα, για ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι.

Σε άλλο σημείο, τους πολίτες υποδέχεται η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

