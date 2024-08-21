Λεπτομέρειες για την επιχείρηση απομάκρυνσης σκηνών από τον αρχαιολογικό χώρο του Λόφου Φιλοπάππου, που πραγματοποιήθηκε χτες Τρίτη και σήμερα Τετάρτη, εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων.

«Μετά την πληροφόρηση μέσω δημοσιεύματος για την κατάληψη και παραμονή ατόμων/αστέγων στον αρχαιολογικό χώρο του Λόφου Φιλοπάππου, μικτό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών και της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση του χώρου», λέει αρχικά και στη συνέχεια αναφέρει:

«Η επιχείρηση έλαβε χώρα στις 20 και 21 Αυγούστου 2024. Ο εντοπισμός των καταληψιών έγινε με τη χρήση Σ.μη.Ε.Α. (drones), καθώς το αυτοσχέδιο καταφύγιο δεν ήταν σε εμφανές σημείο.

«Τα άτομα που παρέμεναν στον χώρο για περισσότερα από τρία χρόνια, απομακρύνθηκαν ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκαν για τις δομές του Δήμου που μπορούν να τους φιλοξενήσουν. Στη συνέχεια, ο χώρος καθαρίστηκε».

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της δημοτικής Αρχής και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ανάλογες κοινές δράσεις θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας, «ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.