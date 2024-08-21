Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα, μετά την απολογία του, ο 80χρονος που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών στα Γλυκά Νερά.

Ο 80χρονος, που είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση και κάτ' εξακολούθηση, είναι υπαίτιος, σύμφωνα με τη δικογραφία, για τις 4 εστίες πυρκαγιάς στα Γλυκά Νερά στις 11 Αυγούστου, ημέρα που ξέσπασε και η μεγάλη φωτιά στον Βαρνάβα.

Η κατηγορία που τον βαραίνει επισείει ποινή κάθειρξης μέχρι 20 έτη.

Στα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του, περιλαμβάνεται βιντεοληπτικο υλικό στο οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί να πετά από το αυτοκίνητο του, εύφλεκτο υλικό σε τέσσερα σημεία.

Συγκεκριμένα, ο 80χρονος φαίνεται να πετούσε φλεγόμενα αντικείμενα σε ξερά χόρτα, μετακινούμενος με το αυτοκίνητό του.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία.

Η Ανακρίτρια πριν ακούσει τον 80χρονο έλαβε κατάθεση από μία μάρτυρα υπεράσπισης που προτάθηκε από τον ηλικιωμένο.

