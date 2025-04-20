Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς σήμερα, Κυριακή του Πάσχα

Αλλαγές θα σημειωθούν και σήμερα 20/4, Κυριακή του Πάσχα, στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ενώ στην κανονικότητα τους αναμένεται τα επανέλθουν από την Τετάρτη.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών».

Δευτέρα του Πάσχα 21 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»

Τρίτη του Πάσχα 22 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Σαββάτου».

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, για όλες τις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των γραμμών που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο, τους σταθμούς ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων καθώς και το Λιμάνι του Πειραιά.

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις Γραμμές 1, 2, 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ κατά το χρονικό διάστημα από τη Μ. Παρασκευή 18/04/2025 έως και την Τετάρτη του Πάσχα 23/04/2025, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Συχνότητες Δρομολόγιων μέσων σταθερής τροχιάς.

Η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει κάποια μεταβολή των δρομολογίων του Προαστιακού σιδηρόδρομου της Αθήνας τις μέρες του Πάσχα. Τις μέρες αργίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια, πλην των δρομολογίων που πραγματοποιούνται μόνο τις καθημερινές (συγκεκριμένα δρομολόγια στη γραμμή του Αεροδρομίου και της Χαλκίδας).

