Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε φλεγόμενη κατοικία στο Άργος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στην περιοχή Τρίστρατο Άργους, όταν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατοικία, εντοπίστηκε σορό ατόμου αγνώστων στοιχείων μέσα στο εσωτερικό του φλεγόμενου σπιτιού.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα, τη σορό ατόμου, απανθρακωμένη μέσα στα ερείπια.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια.

Πηγή: skai.gr

