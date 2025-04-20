Άνδρας είχε «ταμπουρωθεί» σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο και απειλούσε να πέσει

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, σε περιοχή της Χερσονήσου, όταν 31χρονος αλλοδαπός που βρισκόταν σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, άρχισε να πετάει αντικείμενα.

Περαστικοί αναστατώθηκαν και ενημέρωσαν τις αστυνομικές Αρχές που έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να πείσουν τον άνδρα να βγει από το σπίτι μέσα στο οποίο είχε «ταμπουρωθεί» και απειλούσε ότι θα πέσει.

Μάλιστα, ο άνδρας είχε τοποθετήσει έπιπλα πίσω από την πόρτα της εισόδου, για να μην μπορούν οι αστυνομικοί να μπουν στο διαμέρισμα.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Αστυνομίας και διαπραγματευτές κατάφεραν να τον πείσουν να παραδοθεί.

Ο 31χρονος συνελήφθη ενώ παραγγέλθηκε ψυχιατρική εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

