Το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του καλοκαιριού ξεκίνησε και το λιμάνι του Πειραιά έχει την... τιμητική του.

Χιλιάδες επιβάτες - κυρίως νέα παιδιά, παρέες, φοιτητές και οικογένειες - από πολύ νωρίς το πρωί κατέκλυσαν τις προβλήτες από τις οποίες αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό.

Φορτωμένοι με τσάντες, βαλίτσες αλλά γεμάτοι… ανακούφιση, που εγκαταλείπουν – έστω και λίγες ημέρες - την Αθήνα που βράζει, αναχώρησαν για τις διακοπές τους.

Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στις οδικές εξόδους της πρωτεύουσας, καθώς αναχωρούν για προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, τα χωριά τους ή για ένα τριήμερο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.