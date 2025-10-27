Λήξη συναγερμού στον Πύργο Αθηνών καθώς λίγο μετά τις 12:30 δόθηκε και επίσημα ως «υπό έλεγχο» το συμβάν της πυρκαγιάς. «Όλα καλά, σβήστηκε η φωτιά, υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης. Χτύπησαν αυτόματα οι σειρήνες, σε 3-4 λεπτά εκκενώθηκε το κτίριο» δήλωσε ένας εκ των υπευθύνων του κτιρίου. Ένας άλλος άνδρας σημείωσε ότι «είμαστε έξω για να αναπνέει ο κόσμος. [...] Δεν υπήρξε πανικός γιατί έχουμε κάνει πολλές ασκήσεις και είναι όλοι εξοικειωμένοι. Από κάποια καλώδια στο επίπεδο -3 ξεκίνησε η φωτιά» εξήγησε.
Σημειώνεται ότι είχαν εκκενωθεί γραφεία και εταιρείες. Στο σημείο είχαν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
