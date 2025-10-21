Λογαριασμός
Ηράκλειο: Σε περιοχή του δήμου Γόρτυνας εντοπίστηκαν 97 μετανάστες

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για άνδρες, μεταξύ των οποίων 5 ανήλικα αγόρια. Μέσα στην ημέρα η μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο

λιμενικό

Στην περιοχή Άγιος Ιωάννης του δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο εντοπίστηκαν, αργά χθες το βράδυ, μετανάστες που είχαν αποβιβαστεί από πλοιάριο. Η καταγραφή τους από τις αρχές ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.

Πρόκειται συνολικά για 97 άτομα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για άνδρες, μεταξύ των οποίων πέντε ανήλικα αγόρια. Μέσα στην ημέρα αναμένεται η μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

