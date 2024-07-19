Ένας ακόμη άνθρωπος άφησε την τελευταία πνοή στην άσφαλτο στον ΒΟΑΚ σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα το απόγευμα, στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα στο Ηράκλειο.

Επί του οδοστρώματος στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, στο ύψος του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ, ένας μοτοσυκλετιστής 61 ετών αισθανόμενος αδιαθεσία σταμάτησε στη ΛΕΑ. Προς συνδρομή του, σταμάτησε και ο οδηγός ενός αγροτικού Ι.Χ οχήματος. Για άγνωστο λόγο φορτηγό νταλίκα μεσαίας κατηγορίας εξετράπη της πορείας του, παρέσυρε τα σταθμευμένα οχήματα και τον 61χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Διασώστες από δύο ασθενοφόρα του ΕκΑΒ παρέλαβαν τον άτυχο 61χρονο, από τους πυροσβέστες που τον απεγκλώβισαν κάτω από το όχημα, προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως ήταν ήδη αργά. Η σορός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, καθώς επίσης και ο οδηγός του αγροτικού Ι.Χ, ο οποίος σε κατάσταση σοκ βρίσκεται στο Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.