Τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων το Σαββατοκύριακο 20/7 και 21/7 λόγω των καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, οι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι σε Αχαΐα και Λέσβο, το Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων και ο αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης θα λειτουργήσουν από την έναρξη ωραρίου έως τις 13:00, οι αρχαιολογικοί χώροι Γιτάνων, Πύργου Ραγίου και Ελέας στη Θεσπρωτία, το Κάστρο Αγίου Γεωργίου και η Ρωμαϊκή Έπαυλη Σκάλας στην Κεφαλλονιά από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12.00, ενώ οι αρχαιολογικοί χώροι Αρχαίας Ολυμπίας, Φαιστού και Γόρτυνας από την έναρξη του ωραρίου έως τις 13.00 και από τις 15:00 έως τις 20:00.

Πηγή: skai.gr

