Μπαράζ επιθέσεων σε συνολικά επτά σούπερ μάρκετ σε Ελληνικό, Καισαριανή, Ζωγράφου, Κυψέλη, Πατήσια και Γλυφάδα, καθώς και σε ένα ΑΤΜ στην οδό Μούσκου στου Ζωγράφου σημειώθηκε χθες τη νύχτα σε διάστημα μόλις 10 λεπτών, χθες μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ 1:20 και 1:30, οι δράστες επιτέθηκαν και προκάλεσαν φθορές στις εισόδους, στους κεντρικούς υαλοπίνακες, στα επτά σούπερ μάρκετ. Σε μια περίπτωση μάλιστα έσπασαν και ένα ΑΤΜ το οποίο υπήρχε σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ, στου Ζωγράφου.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Έγινα και 10 προσαγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο δεν έχει προκύψει κάποια εμπλοκή και έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

