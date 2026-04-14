Ηράκλειο: Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα

Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου, σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην περιοχή των Δειλινών.

Άμεσα έσπευσαν με δύο οχήματα πέντε πυροσβέστες που έσβησαν τις φλόγες, οι οποίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στην οικία. Στο διαμέρισμα διέμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία είχαν καταφέρει να βγάλουν χωρίς κάποιο πρόβλημα, οικείοι της.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ωστόσο η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής εξάλειψε κάθε κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες οικίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

