Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν άνδρα.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανατράπηκε και ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας κατέληξε.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.