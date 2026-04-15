Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο

ΕΚΑΒ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν άνδρα.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανατράπηκε και ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ασπρόπυργος τροχαίο δυστύχημα μοτοσυκλέτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark