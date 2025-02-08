Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα ηλικιωμένης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα

Μια ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 7-2-2025 , σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου στην περιοχή Θέρισος του Ηρακλείου.

'Αμεσα στο σημείο έφτασαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τη γυναίκα, η οποία είχε καταφέρει να βγει μόνη της από το διαμέρισμα. Εκτός από τα ελαφρά εγκαύματα, η ηλικιωμένη είχε δυσκολία στην αναπνοή, λόγω του καπνού που είχε εισπνεύσει.

Οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο διαμέρισμα της γυναίκας. Πάντως, στην πυκνοκατοικημένη περιοχή επικράτησε αναστάτωση, με την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών να αποκλείει τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς, σε άλλα διαμερίσματα.

