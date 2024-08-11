Θάβουν τους φακέλους αυθαιρεσιών στη Μύκονο

Ξέφραγο αμπέλι η Μύκονος στον τομέα της αντιμετώπισης πολεοδομικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής της Κυριακής, η αστυνομία εντοπίζει αυθαίρετες κατασκευές, όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προχωρούν σε ελέγχους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε οκτώ μήνες, η αστυνομία ανέφερε στην Πολεοδομία της Μυκόνου 160 περιπτώσεις όπου υπήρχαν αυθαιρεσίες, ωστόσο ελέγχθηκαν μόλις τέσσερις.

Μεταξύ των παραβάσεων εντοπίστηκε ιδιοκτήτης ακινήτου που είχε πάρει άδεια για μικρό τοιχίο και αντί αυτού έφτιαχνε ολόκληρο δωμάτιο προς ενοικίαση, ενώ σε άλλη περίπτωση κατασκευαζόταν ολόκληρο ακίνητο χωρίς καν οικοδομική άδεια.

«Οι αυθαιρετούντες αναθαρρούν και η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εµπαίζεται» αναφέρει σε επιστολή του προς το υπουργείο Εσωτερικών ο δήμαρχος της Μυκόνου, Χρήστος Βερώνης.

Ο Δήμος επισημαίνει επιπλέον την έλλειψη υπαλλήλων για ελέγχους αλλά -σε πολλές περιπτώσεις- και την απροθυμία των υπαλλήλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.