Nεκρό τρίχρονο αγοράκι στον Ασπρόπυργο – Καταπλακώθηκε από γκαραζόπορτα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, όταν γκαραζόπορτα, που ήταν πρόχειρα στερεωμένη, έπεσε πάνω σε τρίχρονο αγοράκι, με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των Αρχών, οι γονείς του παιδιού είχαν δέσει πρόχειρα με σχοινί την γκαραζόπορτα της οικίας τους στην οποία πραγματοποιούσαν ανακαίνιση.

Kάποια στιγμή το παιδί πλησίασε την γκαραζόπορτα και αυτή -άγνωστο πώς- έπεσε πάνω του τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Οι γονείς του αγοριού 39 και 42 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, έσπευσαν άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, ήταν όμως πολύ αργά καθώς οι γιατροί εκεί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Και οι δύο συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.