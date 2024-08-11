Κατάλογο με τις 35 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας δημοσίευσαν οι Times, μετά από εκτεταμένη έρευνα της δημοσιογραφικής ομάδας τους, όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Το δημοφιλές βρετανικό μέσο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όπως θα περίμενε κανείς από τη χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, η Ελλάδα έχει έναν φαινομενικά αμέτρητο αριθμό παραλιών. Από τις ακτές της ηπειρωτικής χώρας μέχρι τις αμμουδιές και τους όρμους των μυριάδων νησιών και βραχονησίδων της, οι παραθεριστές έχουν να αντιμετωπίσουν το πιο όμορφο δίλημμα του καλοκαιριού και να επιλέξουν ανάμεσα σε πάρτυ στην άμμο, απομονωμένους ορμίσκους, δύση του ηλίου στις ακρογιαλιές και θαλάσσια σπορ σε γαλαζοπράσινα νερά».

Στο κατάλογο των Times «πρωταθλήτριες» αναδεικνύονται οι Κυκλάδες με εννιά παραλίες σε Νάξο, Μύκονο, Κουφονήσια, Αντίπαρο, Άνδρο, Ίο, Κέα και Τήνο που προσφέρονται για εμπειρίες εκτός της πεπατημένης, κολύμπι σε σμαραγδένια νερά, νεανικές εξορμήσεις και έντονες συγκινήσεις.

Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με επτά πανέμορφες παραλίες σε Ρόδο, Λειψούς, Αστυπάλαια, Πάτμο και Κάρπαθο, ιδανικές για απομόνωση, οικογενειακές στιγμές ή έντονους μουσικούς ρυθμούς.

Σημαντικές προσθήκες είναι τα Ιόνια νησιά με 5 παραλίες σε Ζάκυνθο, Παξούς, Ιθάκη, και Κεφαλονιά που διαθέτουν τέλεια βότσαλα, μαγευτική φύση και ονειρικά ηλιοβασιλέματα και η Κρήτη με 4 εξωτικές παραλίες για αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Θέση στη λίστα των Times έχουν και οι Βόρειες Σποράδες με 3 παραλίες σε Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόννησο για αναζωογονητικές εμπειρίες, ενώ από τον κατάλογο δεν απουσιάζει η ηπειρωτική Ελλάδα με επιλογές από Χαλκιδική, Σύβοτα, Πελοπόννησο και Αττική για χαλάρωση και υπνωτικές στιγμές στον γενναιόδωρο ίσκιο της πλούσιας βλάστησης.

Η λίστα ολοκληρώνεται με προτάσεις για ξεχωριστές στιγμές σε Χίο και Ελαφόνησο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.