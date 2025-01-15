Ένα ζεύγος τουρκικών F-16, 3 τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και ένα CN-235 εισήλθαν σήμερα στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Καταγράφηκαν 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

