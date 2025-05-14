Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε χθες σε ένα αεροπλάνο από έναν επιβάτη για την πληρωμή ενός… αναψυκτικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν στην πτήση Μασσαλία – Ηράκλειο όταν ένας 64χρονος Ιταλός επιβάτης θέλησε να πιει ένα αναψυκτικό.

Ο 61χρονος ενημέρωσε το πλήρωμα και μία αεροσυνοδός του έφερε το αναψυκτικό. Εκείνος ήθελε να πληρώσει με μετρητά ωστόσο η αεροσυνοδός του ανέφερε ότι μπορεί να πληρώσει μόνο με κάρτα.

Ο 61χρονος επιβάτης επέμενε στα μετρητά καθώς δεν ήθελε να πληρώσει με κάρτα και το αποτέλεσμα να ξεφύγουν τα πράγματα.

Τελικά, ο 61χρονος συνελήφθη μόλις πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από αστυνομικούς.

Πηγή: skai.gr

