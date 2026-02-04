Στη σύλληψη επτά ανηλίκων για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ανδρών, προχώρησαν χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επτά ανήλικοι χτύπησαν με τα χέρια και τα πόδια καθώς και με τη χρήση ξύλων και πετρών, έναν 51 χρονο και έναν 39 χρονο, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άμεσα οι επτά ανήλικοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Επιπλέον συνελήφθησαν τέσσερις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται ακόμα τρεις κηδεμόνες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.