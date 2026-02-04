Στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται να μεταφερθεί σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου που σημειώθηκε πριν από 8 ημέρες στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για 20χρονο οπαδό, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής του στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.

Ο φίλαθλος του «δικέφαλου του Βορρά» θα παραμείνει διασωληνωμένος καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, αφού η πτήση θα πραγματοποιηθεί με το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Η κατάστασή του τις τελευταίες ημέρες είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, καθώς θυμίζουμε είχε χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου λόγω του οιδήματος που απέκτησε στον αυχένα.

Τη μεταφορά του 20χρονου από τη Ρουμανία στην Ελλάδα επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον πατέρα του τραυματία, ο οποίος επέβαινε στο όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα, κατά το οποίο επτά νεαροί φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους.

Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το αεροσκάφος του υπουργείο Υγείας

Στο μεταξύ, στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα προσγειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας, ώστε να παραλάβει τον πολυτραυματία φίλο του ΠΑΟΚ.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του thesspost, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην πίστα του αεροδρομίου και, εκτιμάται, ότι στις 11.30 θα αναχωρήσει με προορισμό το αεροδρόμιο «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.