Σύγκρουση αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη - 5 τραυματίες (Φωτογραφίες)

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή - Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες

Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά πέντε επιβατών. Το τροχαίο ατύχημα συνέβη lίγο μετά τις 09:30 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες,στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες, η υγεία των οποίων - σύμφωνα με τος πρώτες πληροφορίες -  δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα αιτία της σύγκρουσης των δυο λεωφορείων, που εκτελούσαν δρομολόγια, ερευνώνται. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

