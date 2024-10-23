Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά πέντε επιβατών. Το τροχαίο ατύχημα συνέβη lίγο μετά τις 09:30 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες,στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες, η υγεία των οποίων - σύμφωνα με τος πρώτες πληροφορίες - δεν εμπνέει ανησυχία.
Τα αιτία της σύγκρουσης των δυο λεωφορείων, που εκτελούσαν δρομολόγια, ερευνώνται.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.