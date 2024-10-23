Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά πέντε επιβατών. Το τροχαίο ατύχημα συνέβη lίγο μετά τις 09:30 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες,στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες, η υγεία των οποίων - σύμφωνα με τος πρώτες πληροφορίες - δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα αιτία της σύγκρουσης των δυο λεωφορείων, που εκτελούσαν δρομολόγια, ερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

