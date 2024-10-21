Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το ύψος της Καλλιθέας προς το ύψος της Αμφιθέας λόγω σύγκρουσης νωρίτερα, στο ύψος της Καλαμακίου.

Εναλλακτικά οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφόρους Αμφιθέας και Βουλιαγμένης προς την παραλιακή.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαΐδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστου προς τον Σκαραμαγκά, στα δυο ρεύματα Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προπ Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής προς το ύψος του κόμβου Κηφισίας.

Πηγή: skai.gr

