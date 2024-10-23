Στη διάσωση 39 μεταναστών προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές της Ρόδου χθες αφότου ενημερώθηκαν για την ύπαρξη λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή του όρμου της Λίνδου.

Άμεσα την περιοχή μετέβη ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού και εντόπισε ένα ημιβυθισμένο ταχύπλοο τη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Λίνδου.

Συνολικά διασώθηκαν 39 αλλοδαποί (26 άνδρες, 9 γυναίκες και 4 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ το ταχύπλοο βυθίστηκε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 32χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Τουρκίας) ως ο διακινητής των υπολοίπων

Πηγή: skai.gr

