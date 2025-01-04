Ένοπλη ληστεία από πέντε κουκουλοφόρους σε βάρος ζευγαριού, έγινε χθες, Παρασκευή, στις 21.30 το βράδυ, σε μονοκατοικία στην οδό Παλαιών Αθηνών στη Βάρη.

Οι δράστες εισέβαλαν στην οικία, όπου βρίσκονταν η 69χρονη ιδιοκτήτρια με τον 71χρονο σύζυγο της, τους ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων και μαχαιριού και αφού ερεύνησαν τους χώρους άρπαξαν, κατά δήλωση των θυμάτων, 3.000 ευρώ δύο ρολόγια και κοσμήματα άγνωστης αξίας και διέφυγαν.

Από την Αστυνομία γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

