«Σταθερή» κρίνεται η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστάσιου, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στο οποίο εισήχθη εκτάκτως το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει, «η κατάσταση της υγείας του, παρά το επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό του, κρίνεται σταθερή και παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας κας Αναστασίας Κοτανίδου».

«Ο Μακαριώτατος υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λαμβάνει ενδεδειγμένη φροντίδα» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

