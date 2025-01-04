Εισαγγελία Αρείου Πάγου: Ανακοίνωση για την υπόθεση εξαφάνισης του 39χρονου στη Λάρισα

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξαφάνισης του 39χρονου στην περιοχή της Λάρισας εξέδωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Όπως αναφέρει, «Το γεγονός της εξαφάνισης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες του γιού συναδέλφου Εισαγγελέα Εφετών είναι ένα ανθρώπινο οδυνηρό περιστατικό, η

παρουσίαση και ο σχολιασμός του οποίου, από ειδησεογραφικής πλευράς, δεν προσφέρονται για οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση, με το πρόσχημα της

ενημέρωσης».

«Εκφράζουμε τη θλίψη και αγανάκτησή μας, για την προσπάθεια μερίδας του τύπου να συνδέσει ή να συσχετίσει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, το συμβάν

αυτό, με την άσκηση των εισαγγελικών καθηκόντων της συναδέλφου και μητέρας του αναζητούμενου προσώπου», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.