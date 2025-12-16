Λογαριασμός
Πορεία διαμαρτυρίας αγροτών στο κέντρο των Ιωαννίνων

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι διαδήλωσαν στο κέντρο Ιωαννίνων, παρατάσσοντας μηχανήματα μπροστά από την Περιφέρεια Ηπείρου

Τρακτέρ σε διαμαρτυρία

Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο των Ιωαννίνων πραγματοποίησαν στις 18:30 αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ.

Οι αγρότες παρέταξαν τρακτέρ αγροτικά μηχανήματα και φορτηγά εμπρός από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στο πλευρό τους το Εργατικό Κέντρο, φορείς, φοιτητές και άλλα σωματεία εργαζομένων, εκφράζοντας την υποστήριξη στον αγώνα τους.

Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο λιμάνι Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας. Οι αγρότες έχουν αποκλείσει την είσοδο για νταλίκες στο χώρο και αναμένεται να ανοίξουν το μπλόκο μετά από 2 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ιωάννινα Αγρότες διαμαρτυρία Πορεία ΑΔΕΔΥ κτηνοτρόφοι Συνδικάτα
