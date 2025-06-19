Λογαριασμός
Με κλαρίνα και μοιρολόι το τελευταίο «αντίο» στον Πετρολούκα Χαλκιά στα Ιωάννινα

Σε κλίμα συγκίνησης, η έξοδος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 12 το μεσημέρι - Στεφάνι έστειλε και ο ΠτΔ 

Κηδεία

Με χειροκροτήματα, κλαρίνα και το μοιρολόι της Μαριόλας από τον παραδοσιακό Ηπειρώτη τραγουδιστή Σάββα Σιάτρα, αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, τον Πετρολούκα Χαλκιά στη γενέτειρα του το Δελβινάκι Πωγωνίου, στα Ιωάννινα

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, η έξοδος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 12 το μεσημέρι.

Πετρολούκας

Με θερμά λόγια για τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, τον άνθρωπο Πετρολούκα, μίλησαν κατά τους επικήδειους, ο εγγονός του, ο τραγουδιστής παραδοσιακής μουσικής ο οποίος για 40 χρόνια συνεργάστηκε μαζί του, Αντώνης Κυρίτσης, καθώς και ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης.

Ανάμεσα στα στεφάνια ήταν και εκείνο του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

