Με χειροκροτήματα, κλαρίνα και το μοιρολόι της Μαριόλας από τον παραδοσιακό Ηπειρώτη τραγουδιστή Σάββα Σιάτρα, αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, τον Πετρολούκα Χαλκιά στη γενέτειρα του το Δελβινάκι Πωγωνίου, στα Ιωάννινα.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, η έξοδος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 12 το μεσημέρι.

Με θερμά λόγια για τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, τον άνθρωπο Πετρολούκα, μίλησαν κατά τους επικήδειους, ο εγγονός του, ο τραγουδιστής παραδοσιακής μουσικής ο οποίος για 40 χρόνια συνεργάστηκε μαζί του, Αντώνης Κυρίτσης, καθώς και ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης.

Ανάμεσα στα στεφάνια ήταν και εκείνο του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

