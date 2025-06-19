Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση η οποία αποκάλυψε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι 42χρονου, πραγματοποιήθηκε χθες στα Χανιά.

Η επιχείρηση έγινε χθες στην περιοχή του Δαράτσου και έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων όπλα, μαχαίρια, δυναμίτες, 107 τσεκούρια, τόξα και σπαθιά.

Ωστόσο, ο 42χρονος φέρεται να ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα οποία προκαλούσε αστυνομικούς και προέτρεπε σε πράξεις βίας σε βάρος τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία:

Συνελήφθη χθες (18.06.2025) σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, 42χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια εξακρίβωσης πληροφοριών σχετικά με ημεδαπό, ο οποίος ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σχόλια και βίντεο που αναφερόταν σε αστυνομικούς προκαλώντας και διεγείροντας σε πράξεις βίας σε βάρος τους, εντοπίστηκε ο 42χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δυο (2) δυναμίτες

Επτά (7) αεροβόλα όπλα

Πέντε (5) σπαθιά

Εκατό επτά (107) τσεκούρια

Εκατό δεκαέξι (177) μαχαίρια (116 στρατιωτικού τύπου και 61 αναδιπλώμενα)

Τρία (3) τόξα

Τρεις (3) βαλλίστρες

Πενήντα ένα (51) βέλη

Είκοσι τέσσερις (24) μασέτες

Μια (1) κάννη

Έξι (6) διόπτρες

Τέσσερα (4) ρόπαλα

Ένα (1) φυσοκάλαμο εντός του οποίου υπάρχουν εννέα (9) βελόνες.

Ένα (1) ακόντιο δυο μέτρων επάνω στο οποίο υπήρχε προσκολλημένο ένα μαύρο μαχαίρι

Τέσσερις (4) γεμιστήρες

Επτακόσια σαράντα ένα (741) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

Εννέα (9) αστεράκια τύπου “shuriken”

Τρία (3) πτυσσόμενα σιδερένια γκλοπ

Δυο (2) σφεντόνες

Ένα (1) κρόταλο

Ένα (1) tablet ,

Τρείς (3) φορητές κάμερες δράσης

Μία (1) φωτογραφική μηχανή

Ένα(1) κινητό τηλέφωνο

Τρείς (3) σταθερές μονάδες Η/Υ



