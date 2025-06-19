Πτήση της Air Baltic με προορισμό τη Ρίγα παρουσίασε πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση της από Αθήνα.

Ο πιλότος ανέφερε καπνό στο πιλοτήριο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ ο πιλότος του Airbus 319 της Air Baltic λίγα λεπτά μόλις από την απογείωσή του επέστρεψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ένας από τους δύο διαδρόμους του αερολιμένα έκλεισε προσωρινά για την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους.

Η προσγείωση έγινε ομαλά και ο συναγερμός έληξε λίγα λεπτά αργότερα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.

Σημειώνεται ότι κατά την εξέλιξη του περιστατικού δεν υπήρξε επηρεασμός στη λειτουργία του αεροδρομίου της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.