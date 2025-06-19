Αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, σε οικισμό στα Άνω Λιόσια με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αστυνομικός σκύλος και μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone).

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διατάραξη κοινής ησυχίας, παρεμπόριο και οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας, ενώ βεβαιώθηκε πλήθος παραβάσεων του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.ά.

Παράλληλα από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν 40 αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Επιπλέον, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες που διαταράσσουν την κοινή ησυχία, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα και κατασχέθηκαν 5 ηχεία υψηλής ισχύος.

Ακόμη, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η επιχειρησιακή δράση υποστήριξε την πραγματοποίηση ελέγχων από ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις με επακόλουθο την επιβολή χρηματικών προστίμων, ενώ ενημερώθηκαν συναρμόδιοι φορείς για τις δικές τους ενέργειες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.