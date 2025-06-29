Της Έλενας Γαλάρη

Το σημαντικό έργο που έγινε στο Εφετείο της Αθήνας κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους παρουσιάστηκε από τα μέλη της Τριμελούς Διοίκησης του Εφετείου, από την προϊσταμένη Σοφία Λιγνού και τα μέλη Κώστα Σαργιώτη και Δημήτρη Κοντόπουλο.

Η ιδέα του απολογισμού, "που για πρώτη φορά συμβαίνει στη χώρα μας ανήκει στην Τριμελή Διοίκηση τους Εφετείου", είπε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος.

Ο καθένας παρουσίασε το έργο της διοίκησης που έχει γίνει το δικαστικό έτος που πέρασε, όπως ο κλιματισμός, που ήταν πολλές φορές η αιτία να διακόπτονται οι δίκες λόγω ψύχους, η αναβάθμιση των ψηφιακών παροχών του Εφετείου, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι ψηφιακές δίκες και ο ψηφιακός φάκελος που νομοθετεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Επιπλέον, τα μέλη της διοίκησης αναφέρθηκαν και στον τομέα προμηθειών για τη λειτουργία του Εφετείου.

Τον λόγο πήραν οι δικαστικοί υπάλληλοι οι οποίοι περιέγραψαν όλα όσα συμβαίνουν σε καθημερινή βάση στο Εφετείο, οι οποίοι τιμήθηκαν για την προσφορά τους.

Συγκινητική στιγμή στην εκδήλωση ήταν όταν η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλαπα, τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά της στον χώρο της Δικαιοσύνης, μια μέρα πριν αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης.

«Είναι συγκινητικό μια μέρα πριν συμπληρώσω τη θητεία μου να βρίσκομαι εδώ σε αυτό το χώρο με δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους που γνωρίζω καλά από τότε που ήρθα και εγώ το 2012. Αισθάνομαι πλήρης με την αποχώρησή μου για όλα όσα έχουν συμβεί» είπε η κυρία Κλαπα.

Κατά την εκδήλωση τιμήθηκε και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός για την καθημερινή λειτουργία ιατρείου με νοσηλευτικό προσωπικό στο Εφετείο της Αθήνας

Πηγή: skai.gr

