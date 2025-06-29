Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν από το πρωί στα νησιά των Κυκλάδων, επηρεάζοντας τόσο την ακτοπλοΐα όσο και την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Στη Σαντορίνη, ένα εντυπωσιακό αλλά και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Εμπορείο, όταν οι ισχυρές ριπές ανέμου σήκωσαν από το έδαφος ένα τροχόσπιτο, παρασύροντάς το αρκετά μέτρα μακριά σαν παιχνίδι. Το όχημα περιστράφηκε γύρω από τον άξονά του, πριν καταλήξει πλήρως κατεστραμμένο σε διπλανό σημείο.

Το τροχόσπιτο, ευτυχώς, ήταν άδειο εκείνη την ώρα, αποτρέποντας τα χειρότερα. Το περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από γειτονικό σπίτι, αποτυπώνοντας τη μανία της Φύσης και τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

