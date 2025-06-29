Κέρκυρα: Συναγερμός για δύο τουρίστριες - Αναζητούνται από την Πυροσβεστική

Σε αναζήτηση 2 τουριστριών στην περιοχή των Λιαπαδων στην Κέρκυρα (προς Λιμνή -Ηλιόδωρο) έχει προχωρήσει η Πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του corfutvnews, τις δύο γυναίκες τις άφησε ταξί στην περιοχή και αυτές περπάτησαν προς δυσπρόσιτη παραλία. Ενδεχομένως έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Οι γυναίκες έχουν δώσει στίγμα από το κινητό τους τηλέφωνο, με το οποίο επικοινώνησαν με τις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.