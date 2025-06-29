Λογαριασμός
Σε ύφεση η φωτιά στο Κοπανάκι Μεσσηνίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στην πρώτη γραμμή επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, υποστηριζόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ δύο αεροσκάφη πραγματοποιούσαν ρίψεις

UPDATE: 17:32
Φωτιά

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο Κοπανάκι Μεσσηνίας.

Στην πρώτη γραμμή επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, υποστηριζόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ δύο αεροσκάφη πραγματοποιούσαν ρίψεις. Παράλληλα, συνέδραμαν οι υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειες έγκαιρου περιορισμού της φωτιάς.

