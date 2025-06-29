Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο Κοπανάκι Μεσσηνίας.

Στην πρώτη γραμμή επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, υποστηριζόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ δύο αεροσκάφη πραγματοποιούσαν ρίψεις. Παράλληλα, συνέδραμαν οι υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειες έγκαιρου περιορισμού της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.