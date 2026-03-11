Φωτογραφίες από την άσκηση «Ηνίοχος 2026» ανήρτησε ο γαλλικός στρατός, στέλνοντας μήνυμα για ελληνογαλλική συμμαχία στον απόηχο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο και των καταιγιστικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Κοινοί αεροπορικοί ελιγμοί με γαλλικά Mirage 2000-D και ελληνικά αεροσκάφη F4 Phantom και F-16, συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης χαμηλού υψομέτρου» αναφέρει η ανάρτηση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

«Ενωμένοι και αφοσιωμένοι εταίροι στην ΕΕ για μακροχρόνια συνεργασία» τονίζεται στην ανάρτηση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

📍Grèce | Exercice #Iniochos26 : Vols d’entrainement 🇬🇷🤝🇫🇷



✈️ Manœuvres aériennes conjointes avec des Mirage 2000-D 🇫🇷 et des F4 Phantom et F16 🇬🇷, incluant de la navigation en basse altitude



💪 Des partenaires 🇪🇺 unis et déterminés à coopérer durablement🛡️ pic.twitter.com/luzWGF1t6v — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) March 10, 2026

H άσκηση χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

Φάση 1: Προετοιμασία Άσκησης, 2 – 8 Μαρτίου 2026 (ολοκληρώθηκε)

Φάση 2: Φάση Εκτέλεσης: 9 – 20 Μαρτίου 2026

Φάση 3: Φάση Αναδίπλωσης: 21 – 23 Μαρτίου 2026

Περιλαμβάνονται:

Επιχειρήσεις Καταστολής Εχθρικής Αεράμυνας – Counter Anti-Access/Aerial Denial (C-A2AD)

Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Offensive Counter Air Operations (OCA)

Αμυντικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Defensive Counter Air Operations (DCA)

Στρατηγικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις – Strategic Air Operations

Επιχειρήσεις Αεροπορικών Δυνάμεων επ’ ωφελεία Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων – Air Power Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Operations (APCMO)

Αποστολές Αναγνώρισης – Reconnaissance Missions (RECCE)

Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης – Combat Search And Rescue (CSAR)

Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων – Time Sensitive Targets (TST)

Αποστολές Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων – High Value Airborne Asset (HVAA)

Στην άσκηση «Ηνίοχος 2026» θα εκτελεστεί επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποστολών με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ) του ΚΕΑΤ, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο.

Στην «Ηνίοχος 2026», η ΠΑ συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Επιπλέον, συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός αεροπορικών δυνάμεων από συμμαχικές και φίλιες χώρες, όπως:

Γαλλία με Μ-2000D και E3F

Σλοβενία με PC-9

Αλβανία με AS-532

Επιπρόσθετα, η Πολωνία θα συμμετέχει με ειδικές δυνάμεις, ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία ήταν προγραμματισμένο να αποστείλουν ομάδα παρατηρητών.

