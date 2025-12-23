Λογαριασμός
Συνελήφθησαν ένας 12χρονος και ένας 13χρονος να οδηγούν κλεμμένη μοτοσικλέτα στο Ίλιον

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει, όμως οι ανήλικοι πέταξαν τη μοτοσικλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν τρέχοντας

Ομάδα ΔΙΑΣ

Συνελήφθησαν, το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στο Ίλιον, δύο ανήλικοι, ηλικίας 13 και 12 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν στην περιοχή του Ιλίου μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει. Μόλις όμως τους είδαν, οι δύο ανήλικοι πέταξαν τη μοτοσικλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν τρέχοντας.

Ωστόσο οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους δύο ανήλικους σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε, η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί λίγες ώρες πριν, από την περιοχή του Περιστερίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

