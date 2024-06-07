Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό ενός 70χρονου Βρετανού τουρίστα από τη Χαράδρα του Βίκου στήθηκε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων, της 5ης ΕΜΑΚ και της 5ης ΕΜΟΔΕ μετέβησαν στο σημείο και πριν από λίγο προσέγγισαν τον Βρετανό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ελικόπτερο από την Ελευσίνα για την μεταφορά του 70χρονου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

