Αστυνομικός έπεσε θύμα κλοπής χθες το απόγευμα όταν σταμάτησε για λίγο σε πάρκινγκ του Ε65 και άγνωστοι έκλεψαν το υπηρεσιακό του όπλο.

Όλα έγιναν στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης στο νέο κομμάτι του Ε65 στο πάρκινγκ που βρίσκεται περίπου στο ύψος της Λυγαριάς.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr όταν ο 36χρονος μπήκε στις τουαλέτες, άγνωστοι δράστες πλησίασαν το αυτοκίνητό του και αφού έσπασαν το τζάμι, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του το τσαντάκι του. Σε αυτό εκτός από πορτοφόλι και προσωπικά έγγραφα, περιείχε και το υπηρεσιακό του περίστροφο.

Ακούγοντας το θόρυβο, ο αστυνομικός πετάχτηκε από τις τουαλέτες και πρόλαβε να δει δύο νεαρούς Ρομά, να πηδάνε το διαχωριστικό πλέγμα και να διαφεύγουν στα χωράφια.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

Πηγή: skai.gr

