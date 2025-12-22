Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηλεκτρικός: Ένα άτομο έπεσε στις ράγες στα Κάτω Πατήσια - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια  και Πειραιάς  - Αττική - Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος

Ηλεκτρικός

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον Ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, καθώς ένα άτομο έπεσε στις ράγες με σκοπό να βάλει τέρμα στη ζωή του, στον σταθμό των Κάτω Πατησίων.

Αμέσως διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών και η διοίκηση προχώρησε σε ρυθμίσεις.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: 

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια  και Πειραιάς  - Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω  Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».

Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ, στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα για τον απεγκλωβισμό του ατόμου, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ηλεκτρικός ΣΤΑΣΥ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark