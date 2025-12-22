Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον Ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, καθώς ένα άτομο έπεσε στις ράγες με σκοπό να βάλει τέρμα στη ζωή του, στον σταθμό των Κάτω Πατησίων.
Αμέσως διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών και η διοίκηση προχώρησε σε ρυθμίσεις.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:
«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς - Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».
Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ, στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα για τον απεγκλωβισμό του ατόμου, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.