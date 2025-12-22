Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον Ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, καθώς ένα άτομο έπεσε στις ράγες με σκοπό να βάλει τέρμα στη ζωή του, στον σταθμό των Κάτω Πατησίων.

Αμέσως διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών και η διοίκηση προχώρησε σε ρυθμίσεις.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς - Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».

Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ, στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα για τον απεγκλωβισμό του ατόμου, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

