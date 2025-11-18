Στη δημοσιότητα έχει έρθει βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει έναν ληστή να εισβάλλει σε καφέ της Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών στη Μαραθιά Ηλείας, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με περίεργη αμφίεση…

Στο βίντεο του patrisnews φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει στο κατάστημα με μια πετσέτα στο κεφάλι, για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του.

Στη συνέχεια, κρατώντας ένα κατσαβίδι, απειλεί την υπάλληλο και κατευθύνονται στην ταμειακή μηχανή, από όπου ο δράστης άρπαξε 70 ευρώ.

Αλλά καθώς έφευγε, η πετσέτα του γλίστρησε από το κεφάλι και έπεσε κάτω, με τον ατζαμή ληστή να σκύβει, να την μαζεύει και να την ξαναβάζει στο κεφάλι πριν βρει από το κατάστημα.

Πηγή: skai.gr

