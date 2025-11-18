Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές οργανώνουν τις εορταστικές τους αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα περιόδων προσφορών τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής ημερομηνίες:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Υπενθυμίζεται ότι η Black Friday «πέφτει» την 28η Νοεμβρίου. Ακολουθεί η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, που αφορά εκπτώσεις για διαδικτυακές αγορές.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

Την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων

Την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

Τις δύο Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων

Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους

Την Κυριακή των Βαΐων

Την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου

Το προτεινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τις 30 Νοεμβρίου

Για τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στις 30 Νοεμβρίου του 2025 ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.).

«Η Κυριακή μετά την Black Friday (δηλαδή της ημέρας που εθιμικά έχει καθιερωθεί ως ημέρα προσφορών και φέτος συμπίπτει με την 28-11-2025) δίνει στους καταστηματάρχες την ευκαιρία να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, εκμεταλλευόμενοι τη ζήτηση που θα έχει δημιουργηθεί», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.

Το προτεινόμενο, από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2026 είναι από τις 11π.μ έως τις 6μ.μ.

Πηγή: skai.gr

